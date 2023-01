Amici, il dramma di Pasqualino: "Perché oggi ho questa faccia"

27 gennaio 2023 a

Pasqualino Maione è ricordato soprattutto per l’eccellente percorso fatto nella settima edizione di Amici, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Il cantante arrivò terzo, segno di grande gradimento da parte del pubblico di Canale5. Adesso Maione sta facendo parlare di sé per questioni che non riguardano la sua carriera: ha pubblicato un video su TikTok in cui appare irriconoscibile.

Il cantante ha infatti il viso gonfio e trasformato a causa dei farmaci: a vederlo così i fan si sono immediatamente preoccupati. Tutto è partito dal Covid, che ha contratto in maniera molto aggressiva nell’estate 2022. “Ho avuto una meningite post Covid - ha svelato Maione - che è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo, che mi tengono tuttora sotto terapia e che stanno cercando di farmi vivere al meglio e guarire al più presto”.

“Ormai manco da TikTok da cinque mesi - ha affermato il cantante - purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po' dai social. No, non sono ingrassato questo è l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia contro una patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo. La strada è ancora lunga però ce la faremo".