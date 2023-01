Sanremo, Chiara Francini: "La proposta è arrivata da uno sconosciuto"

28 gennaio 2023 a

a

a

"È arrivato questo messaggio da uno sconosciuto che si firmava Amadeus, seguito da un vocale in cui era chiaro che era la sua voce": Chiara Francini ha raccontato il momento in cui è stata contattata con la proposta di co-condurre una delle serate della kermesse. Proposta che la nota attrice ha accettato volentieri. L'invito è stato davvero inaspettato, a maggior ragione considerando che l’attrice non aveva il numero del conduttore salvato in rubrica.

"Ecco che fine farà Zeelensky": la profezia di Mentana che scuote Sanremo

Intervistata dal settimanale Visto, la Francini ha spiegato anche cos'è successo dopo la chiamata di Amadeus: "Non l’ho detto a nessuno, neanche al mio fidanzato". Poi ha aggiunto: “Quando Amadeus mi chiamava scappavo in bagno millantando di dovermi lavare le mani”. Tuttavia, da quando il conduttore del festival ha annunciato che la Francini salirà sul palco dell’Ariston, la vita dell’artista ha subito una forte accelerata in termini di popolarità.

La Clerici non va in onda? Ha vinto Fazio: com'è finita su Rai 1

Nel corso di un recente intervento radiofonico l'attrice, che salirà sul palco per la quarta serata della kermesse, ha rivelato come sono cambiate le cose per lei: “Mi sono ritrovata con tre paparazzi sotto casa, è stato strano visto che per me è la prima volta”. Nei giorni scorsi invece l’esuberante toscana si è raccontata, definendosi come “una donna diversa, una fuori posto”. Che però a Sanremo ci starà sicuramente benissimo.