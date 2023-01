Maneskin: "Damiano e Victoria? Qualcosa si è rotto": le voci piccanti travolgono la band

31 gennaio 2023 a

a

a

C'è qualcosa che non funziona nei Maneskin. Forse il giocattolino si è rotto e il problema, suggerisce Selvaggia Lucarelli, è tutto interno alla band romana capace di conquistare il mondo in pochi mesi venendo definita, a torto o a ragione, come "il futuro del rock" addirittura negli Stati Uniti.

Damiano dei Maneskin rasato a zero? Occhio, cosa spunta sulla nuca | Guarda



Nel suo podcast Il sottosopra, la giornalista di TPI e giudice di Ballando con le stelle si chiede "cosa è rimasto di sincero" nei quattro ragazzotti autori di Zitti e buoni, Beggin' e Coraline? "Non starò qui a rimpiangere i ragazzi col piattino delle offerte in via del Corso e neppure quelli - più recenti e ruspanti - che si fanno prelevare da Amadeus col cappellino driver sul go kart, ma la sensazione è che siano cresciuti troppo in fretta", spiega Selvaggia con una punta di ironia. "Oche destinate al foie gras", li definisce con una immagine crudissima.

I Maneskin tornano a Sanremo? Chi li distrugge: "Siete un insulto alla cultura"





Damiano David, Victoria De Angelis e compagni "non sono più liberi di mangiare quello che vogliono, ma ingozzati in modo artificiale con una cannula infilata in gola per ingrassare velocemente e finire, venduti a caro prezzo, sulle nostre tavole". Il vero problema però potrebbe essere la dinamica interna alla band. "Non un finto matrimonio (il riferimento è alla festa romana in stile carnascelesco) ma una vera crisi tra Damiano e Victoria". Eccolo qua, il riferimento "piccante". La bella bassista era infatti assente al compleanno del cantante e leader del gruppo, qualche settimana fa. Un forfait piuttosto rumoroso, perché i quattro si erano sempre dimostrati (e mostrati) granitici, soprattutto nelle occasioni più mondane e social. Secondo molti esperti di gossip ci sarebbe lo "scarso feeling" tra Victoria e Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano. "Esistono foto di Berlusconi in compagnia di qualche comunista - ironizza Selvaggia -, ma non esiste una foto di Victoria con Giorgia Soleri insieme, quindi qualche cosa vorrà dire".