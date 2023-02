Boomerissima, Insinna si sfoga: "Egger doveva vincere Ballando"

Roberto Tortora 01 febbraio 2023 a

È, senza ombra di dubbio, il programma rivelazione di questo inizio 2023. Stiamo parlando di “Boomerissima”, lo show di Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi, che rivive le mode e le cronache degli anni 70, 80, 90 e 2000, mettendole a confronto con il presente. Eppure, anche in un contesto di assoluta leggerezza, c’è sempre spazio per qualche polemica. A lanciarla, questa volta, è Flavio Insinna, il popolare conduttore di un altro programma iconico della Rai, “Avanti Un Altro”. Ospite della Marcuzzi, insieme a Paola Barale, Riccardo Rossi, Alessandro Tersigni e Adriana Volpe per la quota “boomers”, Insinna ha approfittato della presenza nella puntata del 31 gennaio di uno dei “millennials”, cioè Alessandro Egger, concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle (una delle più discusse di sempre), per lanciare una frecciata: “Vogliamo fare anche una polemica così? Per me Ballando doveva vincerlo lui. Perché la polemica fa stare! Anche Gabriel Garko meritava di vincere Ballando!”.



Si ritorna, dunque, alla contestata vittoria di Luisella Costamagna, premiata grazie ai voti della giuria, ma non del pubblico e capace di spuntarla proprio sul modello italo-serbo. Il che ha scatenato feroci critiche sul programma guidato e condotto da Milly Carlucci e frequenti scaramucce tra la Costamagna stessa ed uno dei componenti più accesi della giuria, Selvaggia Lucarelli, in disaccordo con il resto della truppa.



Flavio Insinna e Ballando con le Stelle, un binomio non inedito. Nel 2019, infatti, lo show-man di Rai 1 si esibì in pista per una notte con Nathalie Guetta, in un Valzer sulle note de "Il Carrozzone". La provocazione, questa volta, è stata inserita in un contesto di leggerezza e con un clima di divertimento, ma se è vero che in ogni battuta c’è una parte di verità, anche in questo caso l’eco della polemica ha riverberato in maniera forte e chiara.