Ok il prezzo è giusto, un clamoroso ritorno: rumors, in conduzione...

La Rai potrebbe riproporre uno degli show più amati di sempre. Stando alle ultime indiscrezioni, il giornalista Giuseppe Candela è venuto a conoscenza che Viale Mazzini starebbe pensando di mandare in onda Ok, il prezzo è giusto. Nato negli anni Ottanta e trasmesso per decenni su Mediaset, era diventato a tutti gli effetti il passatempo preferito dei telespettatori del nostro Paese.
Ma non finisce qui. A condurlo potrebbe essere Flavio Insinna, che sta già partecipando a Tale e Quale Show. "Insinna sarebbe in pole position per condurre Ok! Il prezzo è giusto…”, ha rivelato. Se fosse confermato, per il conduttore sarebbe un ritorno al game dopo Affari Tuoi, L’Eredità e Famiglie d’Italia su La7. “Inizialmente avevano pensato a questo format per l’access prime time ma il programma prodotto da Fremantle potrebbe approdare in prime time per quattro puntate…”, ha proseguito il giornalista.
Il programma infatti non dovrebbe essere collocato nell’access prime time dell’ammiraglia Rai, ma l’idea sarebbe quella di piazzarlo nella prima serata con quattro puntate speciali. La nuova versione targata Rai, però, non sarà una semplice copia del passato. Lo stesso Giuseppe Candela ha poi svelato su Dagospia che Ok, il prezzo è giusto! potrebbe andare in onda non prima della prossima primavera.