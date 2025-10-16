Ok il prezzo è giusto, un clamoroso ritorno: rumors, in conduzione...

La Rai potrebbe riproporre uno degli show più amati di sempre. Stando alle ultime indiscrezioni, il giornalista Giuseppe Candela è venuto a conoscenza che Viale Mazzini starebbe pensando di mandare in onda Ok, il prezzo è giusto. Nato negli anni Ottanta e trasmesso per decenni su Mediaset, era diventato a tutti gli effetti il passatempo preferito dei telespettatori del nostro Paese.

Ma non finisce qui. A condurlo potrebbe essere Flavio Insinna, che sta già partecipando a Tale e Quale Show. "Insinna sarebbe in pole position per condurre Ok! Il prezzo è giusto…”, ha rivelato. Se fosse confermato, per il conduttore sarebbe un ritorno al game dopo Affari Tuoi, L’Eredità e Famiglie d’Italia su La7. “Inizialmente avevano pensato a questo format per l’access prime time ma il programma prodotto da Fremantle potrebbe approdare in prime time per quattro puntate…”, ha proseguito il giornalista.