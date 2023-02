Sanremo 2023, vertice al Viminale: chi vuole attaccare il Festival

01 febbraio 2023 a

a

a

Allarme anarchici a Sanremo: tutte le attenzioni al momento sono rivolte alla prossima edizione del festival condotto da Amadeus, considerato un obiettivo sensibile in questo particolare momento storico. Il timore è che l'Ariston diventi bersaglio di attacchi da parte delle frange più violente, pronte a tutto in caso di morte di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame contro il 41-bis. Gli anarchici, infatti, potrebbero sfruttare l'eco mediatica dell'evento proprio per supportare Cospito.

"Gli schiaffi insegnano molto": Mengoni-choc

A tal proposito questa mattina al Viminale si è riunito il Comitato di analisi strategica antiterrorismo presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Lo scopo era quello di decidere le misure di prevenzione contro atti definiti “difficilmente intercettabili” che potrebbero interessare anche la kermesse musicale, non solo con attacchi diretti al teatro, ma anche con sabotaggi ad antenne e ripetitori. La zona dell'evento, insomma, sarà probabilmente presidiata con particolare attenzione durante i giorni del festival.

"Poco educato": bomba su Sanremo, esplode l'ira dei Cugini di Campagna

Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, sentito dall'Adnkronos, ha spiegato: "In questo momento è in corso un tavolo a Imperia per il festival con questura, prefetto, polizia municipale e non è escluso che si parlerà anche del rischio di manifestazioni di anarchici. Non mi sento però di creare allarmismi. Saranno prese tutte le precauzioni affinché il festival possa svolgersi in un clima di normalità".