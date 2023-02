Viva Rai 2, Fiorello spazza via il Pd: "Chiamatevi parole ad minch***"

02 febbraio 2023 a

Prosegue lo show di Fiorello con VivaRai2. Come tutte le mattine il mattatore per eccellenza non risparmia nessuno. Partito democratico compreso. L'obiettivo di Fiorello è quello di "spronare" i dem. A modo suo, ovviamente. Tutto ha inizio dalle caratteristiche che dovrebbe avere il nuovo partito ed enunciate nelle 4 mozioni depositate nei giorni scorsi dai candidati alla segreteria tra cui Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Così, facendo prima un lungo respiro, Fiorello spiega la notizia: "Il nuovo partito dovrà essere 'aperto… inclusivo… di prossimità…. cosegreteria… duale… verticista'". Alquanto incredulo, lo showman si lascia andare all'ironia: "Questa è la settimana enigmistica!". E ancora: "Chiamatevi Pam, Parole ad minchiam".

Ma non è tutto, visto che il mattatore si sofferma sulla polemica che ha travolto Sanremo: il videomessaggio di Volodymyr Zelensky. "Sono solidale con gli amici della Rai – ammette – se li chiami in questi giorni sono tutti occupati, per questa storia di Zelensky. Il video verrà visto da Coletta: tutti i capi di Stato, Macron, Scholz, chiameranno Coletta, e Coletta farà una piccola call, una 'coletta' e spiegherà a loro: ‘state tranquilli, il video è sotto controllo".

D'altronde Fiorello conosce bene il palco dell'Ariston. L'anno scorso l'artista ha affiancato il conduttore, nonché direttore artistico, Amadeus. Quest'anno invece Fiorello ha declinato l'invito: "La mia avventura a Sanremo è chiusa, morta e sepolta per sempre". E ancora: "La mia avventura è finita. L'anno scorso è stato un po' pesantuccio, tornare qui e trovare la platea piena mi ha emozionato moltissimo".