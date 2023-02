Michelle Hunziker, il video rubato con Bisio: "Ma cosa dici?"

03 febbraio 2023 a

a

a

Sono talmente affiatati, Michelle Hunziker e Claudio Bisio, da dare spettacolo anche quando lo spettacolo almeno ufficialmente non è ancora iniziato. Ci sarà anche il comico milanese sul palco di Michelle Impossible, la seconda stagione del mini-show della conduttrice svizzera che aveva debuttato con ottimi ascolti la scorsa stagione. Dovevano restare due prime serate evento per celebrare i primi 20 anni di carriera della showgirl, ma visto il gradimento Mediaset ha deciso di fare il bis e la Hunziker ha accettato con entusiasmo.

Michelle Hunziker, le figlie diventano maschi: la foto choc | Guarda

Per l'occasione, ha riformato la collaudatissima coppia con Bisio, un binomi di trascinante simpatia già visto per anni a Zelig. In attesa del debutto, Michelle e Claudio hanno testimoniato i lavori in corso con una serie di divertenti video pubblicati dalla Hunziker tra le sue storie su Instagram. In una di queste, davanti a un ricco buffet di pizzette e tramezzini, Bisio scherza e rivolto ai follower dell'amica annuncia: "Allora un po' di silenzio che stiamo preparando Mission Impossible ehm no scusate... Michelle Impossible". Battuta telefonata, ma sempre godibile.

"Perché non dormo più". Michelle Hunziker, un drammatico video all'alba

Ridono tutti, e il comico non pago riparte di slancio: "La prima edizione di questo programma è andata talmente bene che Michelle ha deciso di non fare la seconda". Al che Michelle, tra lo spiazzato e il piccato (ma assolutamente divertita), lo interrompe: "No Claudio, cosa dici?". Dinamica ben nota, rodatissima nonostante la "pausa" professionale. Per Michelle Impossible sono già tutti pronti: saranno fuochi d'artificio.