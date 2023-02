Ciao Maschio, Fiorello irrompe da Nunzia De Girolamo: "Il tuo numero..."

04 febbraio 2023 a

Amore, amicizia. E una telefonata a sorpresa. Questa sera 4 febbraio a Ciao maschio, condotto da Nunzia De Girolamo, alle 00.20 su Rai 1, saranno ospiti l'ex nuotatore Filippo Magnini, la Gialappàs Band, e Fabrizio Biggio, al timone di Viva Rai2! con Fiorello. In uno studio completamente rivoluzionato, che seguirà il modello scenografico di quei club per soli gentiluomini, la terza puntata avrà come filo conduttore il rapporto tra amicizia e amore, declinato con i quattro ospiti, ma anche dalla stessa conduttrice nel monologo introduttivo.

Agli ospiti sarà chiesto se a qualcuno di loro sia mai capitato di perdere un amico per un amore o un amore per un amico. Se possa ferire più il tradimento di un amico o di un amore. E ad un certo punto della puntata Biggio riceverà una telefonata da Fiorello, che farà così irruzione nello show della De Girolamo. "Biggio ciao, perdonami, ho chiamato Nunzia perché non capisco, perché non riesco a chiamarti, il tuo numero è rimasto sempre quello? 34055…", dice Fiorello camuffando la voce. Biggio a quel punto cerca di non far sentire il suo numero.

Lo stesso Biggio con la complicità di Fiorello qualche tempo fa ha rivelato il numero di Alessia Marcuzzi in diretta.