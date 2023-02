Elodie, "mi sono spaventata": cosa è successo dopo Sanremo

04 febbraio 2023 a

a

a

"Nel 2017, dopo il primo Sanremo, mi sono spaventata": Elodie, concorrente in gara alla prossima edizione del festival con il brano "Due", si racconta in un'intervista al Corriere della Sera. In particolare, parlando della sua prima esperienza sul palco dell'Ariston, ha rivelato quali sono state le sue emozioni subito dopo la partecipazione alla kermesse, in occasione della quale cantò "Tutta colpa mia": "Mi resi conto che stavo percorrendo una strada chiusa. C’erano altre interpreti femminili affermate e di conseguenza non mi sarebbero mai arrivati pezzi di prima qualità". Poi, però, ha confessato, "ho preso coraggio e cambiato direzione".

Ornella Vanoni sconvolgente, il sesso con le donne e lo sceicco: "Il giorno dopo..."

La cantante ha fatto sapere di essere molto grata al programma che l'ha lanciata: "Il primo momento di svolta è stato Amici. Se non lo avessi fatto chissà dove sarei. È difficile emergere come interprete se non passi da un talent". Elodie, poi, ha rivelato di essere fragile nonostante le apparenze: "Sono cosciente dei miei limiti. In terapia sono andata per quello, ma tra l’essere cosciente e il risolverli ce ne passa...". E ancora: "Sembro granitica ma se si trova la mia crepa finisco per fare cose puerili. Se mi dicono una cosa brutta piango invece che alzarmi e andare via".

"Delirio di onnipotenza". Selvaggia contro Ferragni

L'artista ha raccontato anche di un episodio che l'ha fatta stare parecchio male, a seguito di una scena di "Ti mangio il cuore", film di Pippo Mezzapesa presentato a Venezia lo scorso anno: "Mi sono trovata a discutere perché si vedeva il mio seno nella bocca di un uomo. Ho pianto e mi sono sentita sbagliata. Eppure il corpo è mio". Infine, parlando della storia ormai finita con Marracash, ha confessato: "È stata una relazione complessa e questo disco mi ha aiutato a metabolizzarla e a darle il posto che si merita".