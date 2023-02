Domenica in, "napoletani vergognosi con Mia Martini". Ira Venier

05 febbraio 2023 a

Tensione alle stelle a Domenica In, dove è stato dedicato un ampio spazio al Festival di Sanremo. Ad un certo punto si è cominciato a parlare di Mia Martini e delle terrificante voce che portasse sfortuna. Una diceria che ha rovinato la sua vita e che Maurizio Vandelli conferma: "Pianse quando l'abbracciai perché mi disse che da tempo non l'abbracciava più nessuno".

Quindi Andrea Aragozzini racconta un aneddoto agghiacciante: "Quell'anno io organizzai Sanremo in the world. Portai gli artisti del Festival a un tour mondiale e tutti si dovevano presentare all'aeroporto, ma quando siamo partiti mancavano metà artisti perché tutti non volevano prendere l'aereo insieme a Mia Martini. Vi sto parlando di fatti successi. Conclusione: a New York, arrivarono quasi tutti perché diffidati dalle case di produzioni. Ma lo squallore era di certi artisti napoletani che giravano con corni e ferri di cavallo nelle giacche, una vergogna".

Un racconto che ha fatto infuriare la Venier che ha zittito Aragozzini: "Non dire cose del genere perché io amo gli artisti napoletani, amo Napoli e non è possibile che ci siano artisti e persone che fanno cose del genere". Aragozzini insiste: "A quattr'occhi posso farti nome e cognome". Ma la conduttrice lo zittisce: "Non lo voglio neanche sapere".