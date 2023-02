Sanremo 2023, niente video-messaggio di Zelensky: cosa andrà in onda

06 febbraio 2023 a

a

a



Salta il videomessaggio di Volodymyr Zelensky al Festival di Sanremo. Clamoroso dall'Ariston: la settimana che porterà alla finalissima di sabato 11 febbraio inizia con il più clamoroso dei colpi di scena, anche se qualcosa era cominciato a filtrare nelle ultime ore dopo giorni di violente polemiche giornalistiche e politiche.

Il conduttore Amadeus, sabato prossimo, leggerà un testo che il presidente dell'Ucraina ha inviato alla Rai: a comunicarlo, in conferenza stampa, è stato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. "Siamo in contatto con più colloqui al giorno con l'ambasciatore ucraino - ha spiegato Coletta rispondendo a una domanda sulla questione - e ovviamente siamo giunti alla definizione dell'intervento del presidente che non invierà un video ma un testo che sarà letto da Amadeus. Ancora non abbiamo contezza del contenuto del testo".

"Nel momento in cui Bruno Vespa parla con Zelensky e Zelensky mostra interesse, abbiamo iniziato un colloquio quotidiano con l'ambasciatore, nel pomeriggio del 2 febbraio l'ambasciatore ci ha detto che il presidente avrebbe preferito inviare un testo invece che un video", ha spiegato Coletta, che ricopre anche la carica di direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, escludendo ogni ipotesi di "censura": "Riguardo al controllo preventivo, mi pare una boutade, credo che ai nostri tempi sia complicato poter censurare un presidente, ovviamente il controllo è relativo alla messa in onda di qualsiasi programma televisivo prima di essere trasmesso, ma sorrido all'idea che un direttore Rai possa censurare un presidente".