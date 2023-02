Sanremo 2023, la mamma di Elodie contro Egonu: "Idioti qui e altrove"

06 febbraio 2023 a

Claudia Marthe, mamma di Elodie, non le manda a dire a Paola Egonu. La pallavolista, in vista di Sanremo, dove salirà sul palco come co-conduttrice, ha negato la possibilità di avere figli: "Se mai dovessi avere un figlio di pelle nera, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora: lo faranno sentire troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri. Vale la pena, dunque, far nascere un bambino e condannarlo all'infelicità?". Parole forti e che trovano Claudia contraria.

Creola arrivata in Italia negli anni '80, la madre di Elodie smentisce la Egonu: "Resto disorientata dalle parole della pallavolista che non voglio affatto giudicare, ma mi piacerebbe capire". La Marthe è grata all'Italia, "che non potrei definire un Paese che discrimina in base alla razza. Ci sono gli idioti, qui e altrove. Sono intollerabili, qui o altrove. E allora? Non facciamo più figli per paura degli stupidi? Tanto ci sarà sempre chi giudica e non solo la provenienza. O sei troppo grasso o troppo sproporzionato, sei sempre qualcosa. Se si dipende dall'approvazione altrui non ci si muove".

Con La Stampa, la mamma della cantante si toglie qualche sassolino dalla scarpa e ammette di aver cresciuto la figlia insegnandole a "usare l'autoironia che non significa fare finta di niente, ma smontare le reazioni che non sono accettabili". Un esempio? "Quando è nata, mio suocero cercava una bambina nera nella nursery, gli ho detto: 'È quella, è uscita poco cotta'. Ma io l'ho educata a riconoscere l'ignoranza e a usare l'autoironia".