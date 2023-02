Sanremo 2023, Elodie-choc: "Voglio essere putt*** dall'inizio alla fine"

06 febbraio 2023 a

a

a

"Voglio essere putt*na dall’inizio alla fine”: Elodie lo ha detto nella sua docuserie, "Sento Ancora la Vertigine", a proposito della sua partecipazione al festival di Sanremo. Intervistata da Davidemaggio.it, ha chiarito: "Io anche coatto lo uso nello stesso termine. Per putt*na intendo stron*a, ossia decisa, che sa quello che vuole. Do una accezione positiva alla parola putt*na". E ancora: "Vengo dalla strada e nella strada si usa. Ci sono dei termini molto volgari per intendere delle cose molto belle, per me".

"Il mio seno nella sua bocca": Elodie sconvolta alla vigilia del Festival

"Io in qualche modo sono un po’ la manager di me stessa - ha spiegato poi la cantante -. Voglio tornare a esprimere una femminilità arrogante, che avevo perso in quei 2 anni ad Amici perchè avevo trovato una parte un po’ più fragile, più bimba. Invece prima di Amici ero molto più padrona anche della mia fisicità, quindi un po’ mi mancava non riconoscermi, mi sentivo spaesata".

"Ecco i primi tre classificati": Sanremo 2023, una impensabile fuga di notizie

Infine sulla partecipazione di Anna Oxa al festival, ha detto: "Io la amo. Sono fan di Anna Oxa, ci siamo incontrate ad Amici e non ci siamo capite. Poi ho riascoltato quello che mi ha detto e mi sembra che, in realtà, lei mi stesse dicendo quello che sto facendo adesso. Ho la sensazione che la Oxa avesse capito che c’era una leggerezza in me che non avevo tirato fuori e quindi raccontavo la mia vita dal dolore e invece potevo pensare a raccontare la leggerezza. Rivedendo adesso quel ‘consiglio violento’, perché non avevo recepito, è stato lungimirante".