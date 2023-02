Ilary Blasi, sfregio a Totti: questa foto in pieno centro a Roma

06 febbraio 2023 a

Non riescono più a stare lontani Ilary Blasi e la sua nuova fiamma, Bastian Muller. Finora i due si erano visti il più lontano possibile da Roma, città in cui la conduttrice vive ma ora Il bell'imprenditore tedesco è arrivato nella Capitale. Non solo. In "sfregio" all'ex marito Francesco Totti, Ilary ha anche condiviso sul suo profilo Instagram una stories in cui Bastian l'aveva taggata sotto la Fontana di Trevi.

Bastian e la Blasi si sono concessi qualche passeggiata tra le vie del centro di Roma. Insomma, i due non si nascondono più, esattamente come fanno ormai da tempo Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi.

I più attenti avevano già avuto il sospetto che Muller fosse arrivato a Roma già qualche giorno fa quando la Blasi aveva postato sempre su Instagram un video in cui si vedeva a cena in compagnia di un gruppo di amici, tra cui Michelle Hunziker. La quale, attenzione, stava parlando con qualcuno al tavolo in lingua tedesca, che è la sua lingua madre visto che la bella showgirl è di origine svizzera. Subito si è pensato che Michelle stesse parlando proprio con Bastian che però non era nell'inquadratura. A questo punto è lecito pensare che a quella cena ci fosse anche lui...