Sanremo 2023, Fiorello svela la lettera di Zelensky: "Liberi da Amadeus"

A Viva Rai2 l'anteprima della lettera di Zelensky a Sanremo. A svelarla niente di meno di Fiorello. In realtà quella del mattatore è una gag per Amadeus. Non a caso Fiorello parla di una missiva in cui il presidente ucraino invoca la pace e promette al popolo italiano di liberarlo dal "pericoloso" conduttore e direttore artistico del festival. "Vi ringrazio per il supporto che il governo e il popolo italiano sta stando al processo di Pace, nonostante i gravissimi problemi che affliggono il vostro paese".

E ancora: "Da parte nostra vi promettiamo, quando tutto questo sarà finito, di contraccambiare il vostro aiuto, e aiutarvi a liberarvi da questo pericoloso soggetto che vi tiene prigionieri da ormai 4 anni e non vi fa dormire: Amedeo Umberto Rita Sebastiani che credo sia conosciuto da voi con il nome di Amadeus. Grazie popolo italiano".

Spazio poi a Fedez, che al comico ha svelato qualche dettaglio sul dietro le quinte della kermesse musicale: "Ieri mia moglie ha voluto vedermi ma non perché le mancavo ma per farmi la lista delle cose che non devo fare". Nessuna però anticipazione su Chiara Ferragni alla co-conduzione del Festival: "Posso solo dire - ha messo le mani avanti il rapper - che indosserà un abito molto particolare. Di più non posso dire sennò mi fai divorziare, Fiorello". Intanto non si esclude che Fiorello possa tornare all’Ariston per la finale. Anche se lo showman aveva negato una sua presenza, qualcosa fa pensare a una inaspettata sorpresa.