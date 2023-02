Gf Vip, Signorini: "Mi ha telefonato Berlusconi", il diktat prima della diretta

08 febbraio 2023 a

Alfonso Signorini si racconta a cuore aperto. Impegnato nella conduzione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda fino ad aprile su Canale 5, il conduttore ha optato per un look elegante. Il motivo? Silvio Berlusconi. "Mi ha telefonato Berlusconi, perché in prima serata su Canale 5 bisogna essere istituzionali ed eleganti: 'Bravo che non ti fai crescere la barba, ma rimettiti la cravatta'", gli avrebbe detto stando a quanto raccontato in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Ma non è tutto, sempre svelando qualche indiscrezione sul dietro le quinte, Signorini ha ammesso che prima di ogni puntata mangia due cosce di pollo o un filetto di pesce con un contorno di verdure. Cerca di mantenersi leggero, quindi, prima di affrontare le quasi tre ore in prima serata, tra liti, sorprese e social network.

D'altronde il conduttore del Biscione tiene molto alla forma fisica. Ogni mattina il 58enne si dedica a 45 minuti di attività cardio come corsa o cyclette mentre ogni sera fa altri 45 minuti di pesi e addominali. Quando è a Roma viene affiancato da un personal trainer che lo segue esercizio per esercizio. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.