Sanremo 2023, Chiara Ferragni sbotta: "I miei figli? Mi giudicheranno"

Esordio in sala stampa per Chiara Ferragni. L'influencer, in vista della sua prima serata come co-conduttrice di Sanremo, si sottopone alle consuete domande dei giornalisti. Tra queste quella che riguarda Leone e Vittoria, i suoi due figli avuti dal rapper Fedez. "I miei figli sovraesposti sui social? Ogni genitore pensa di fare il meglio e saranno solo loro a doverci giudicare. Se avrò sbagliato me lo diranno i miei figli". Entrambi, sia Leone che Vittoria, "sono a Milano con i nonni. Mi guarderanno, almeno guarderanno parte della puntata".

La Ferragni è stata poi raggiunta dai più classici dei quesiti: la preoccupazione di cadere dalla scala dell'Ariston. La replica? "Potrebbe succedere. Se cadrò, amen. Fa parte del percorso". Proprio per questa nuova avventura, l'imprenditrice digitale non nasconde le tante emozioni: "Molte persone - ammette - mi hanno dato consigli, ma molto semplici. Questo non è il mio lavoro, ho visto il palco, ho fatto delle prove con Gianni (Morandi, ndr) e Amadeus. Spero di non essere dieci volte più agitata".

Non sarebbe comunque una novità, "tutti - prosegue - mi hanno detto che sono un po' agitati, di vivermi al meglio anche questa agitazione". L'imprenditrice ha devoluto il cachet alla rete antiviolenza D.i.re: "Di violenza sulle donne si parla sempre troppo poco e per me era fondamentale fare qualcosa su questo fronte. Ho conosciuto l'associazione D.i.Re a settembre e mi sono legata subito a loro". Proprio sull'orrore spesso subito dalle donne dovrebbe soffermarsi nel suo discorso. Discorso che - non nega - farà parlare: "Ci saranno polemiche e storie, ma l'augurio è che ognuno riesca a portare il suo messaggio ed è la cosa più importante della serata".