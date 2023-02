Sanremo 2023, c'è Mattarella? E Chiara Ferragni... la foto che scatena le polemiche

07 febbraio 2023 a

a

a

Qui Sanremo 2023. Inizia il Festival. E inizia con Sergio Mattarella e Roberto Benigni. Prima l'Inno di Mameli lanciato da Gianni Morandi, dunque il monologo, piuttosto politico, del comico toscano sulla Costituzione.

Il tutto mentre Chiara Ferragni ancora deve salire sul palco dell'Ariston per il suo esordio alla kermesse. Ma, nel frattempo, la stessa Ferragni non perde tempo. Già, i social la chiamano...

"Vincere? Come i Cugini di Campagna...": Gianni Cuperlo si auto-umilia dalla Gruber

E così, ecco che proprio negli istanti in cui iniziava la diretta su Rai 1, Chiara Ferragni posta ovviamente su Instagram, il suo regno, la foto che potete vedere qui sotto. Un selfie in compagnia di Morandi, Amadeus e soprattutto Sergio Mattarella e la figlia Laura, che lo ha accompagnato all'Ariston. "Che onore Presidente", scrive Chiara Ferragni a corredo del post, in cui svela anche quello che potrebbe essere il suo primo vestito sul palco. Insomma, la Ferragni non ha perso tempo. E qualcuno, velenosetto, non ha perso tempo a farglielo notare tra i commenti allo scatto. Il regno di Instagram...