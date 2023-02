Chiara Ferragni sul palco? Incredibile, ma vero: Selvaggia Lucarelli...

07 febbraio 2023 a

"Pensati libera". Chiara Ferragni, emozionatissima, sale sul palco di Sanremo 2023 mostrando le spalle, sul vestito le due parole. Un messaggio per tutte le donne, quello della influencer all'Ariston.

Messaggio che ha ovviamente scatenato sfottò e meme, tra i più in voga quello che recitava "pensati povera". Ma più che l'ironia, Chiara Ferragni ha intercettato consensi, anche per la fragilità mostrata all'esordio al Festival: come una comune mortale, su quel palco, ha subito l'emozione e si è vista.

Ma tra tutti i tweet su di lei, si è notata una clamorosa e a tratti impronisticabile assenza: infatti, alle 22.10, Selvaggia Lucarelli ancora non aveva twittato contro di lei. Incredibile, ma vero, dato che la Lucarelli cannoneggia quotidianamente contro la Ferragni a Sanremo ormai da lunghe settimane. Siamo certi, un cinguettio velenoso prima o poi arriverà, ma almeno per ora la firma del Fatto Quotidiano deve tener fede a quanto detto, ovvero che non guarderà Sanremo.

Anche se, in verità, alle 21 di oggi - martedì 7 febbraio, prima serata della kermesse - Selvaggia aveva twittato su Sanremo e proprio contro la Lucarelli: "Ferragni commossa perché il suo truccatore Mameli ha scritto proprio un inno super bello", aveva commentato con il consueto livore.