Anna Oxa, la foto sconvolge il pubblico di Sanremo: occhio al dettaglio

“Anna Oxa si è alzata 10 minuti fa dal letto ed è pronta a ritornarci appena finisce di cantare”: questo è solo uno dei tanti tweet ironici su Anna Oxa a Sanremo. La cantante, che si è esibita per prima al festival con “Sali”, si è presentata sul palco dell’Ariston con un outfit total black e un’acconciatura piuttosto spettinata.

Sui social non sono mancati commenti ironici sull’esibizione dell’artista. Qualcuno, per esempio, ha scritto: “Comunque Anna Oxa sono io la mattina quando mi alzo dal letto con la coperta addosso e con i capelli spettinati”. Qualcun altro invece ha notato una certa somiglianza con un’altra cantante: “C'è un po' di Anna Oxa in questa Patty Pravo?!?!”.

Tanti anche i tweet di ammirazione per la Oxa e la sua canzone: “Immensa Anna Oxa con un brano di vera alta qualità! Già mi sento che darei a lei la vittoria visto il livello sotto terra di quest’anno”, ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: “Per ora la canzone più bella è quella di Anna Oxa”.