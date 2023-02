Sanremo 2023, il mistero su Riccardo Fogli: "Perché va via?"

08 febbraio 2023 a

Sanremo 2023 è partito col botto. Il gesto di Blanco che ha completamente distrutto i fiori sul palco durante la sua esibizione ha fatto parecchio discutere. Ma nel corso della prima serata c'è stato un altro episodio passato inosservato e riguarda Riccardo Fogli, storica voce dei Pooh, poi fuoriuscito per intraprendere la carriera da solista. Nel pre-Festival era già apparso dimesso. Ma è sul palco che si consuma una secna imbarazzante. I Pooh arrivano all'Ariston e iniziano a cantare ma manca proprio lui, Riccardo Fogli. Il cantante arriva solo quando il gruppo canta "Piccola Ketty". Una mossa che va detto, ha emozionato il pubblico, i Pooh finalmente riuniti dopo tanti anni. Ma poi qualcosa va storto. Fogli abbandona subito il palco. E intanto i Pooh omaggiano Stefano D'Orazio, scomparso recentemente, cantando "Uomini soli", lo storico brano con cui hanno vinto Sanremo nel 1990. Riccardo Fogli non c'è e su Twitter si scatena l'inferno: "Non ha onorato il suo amico", scrive un utente. E ancora: "Ma perché Riccardo Fogli non c'è?".

Un fiume di tweet per segnalare le entrate e le uscite repentine di Riccardo Fogli dal palco. Ma non finisce qui. Subito dopo l'esibizione, Amadeus chiede ai Pooh quale sia il segreto della loro amicizia. Red Canzian risponde: "Ci siamo trovati, abbiamo tante cose in comune. E proprio perché siamo amici qui c'è anche Riaccardo...". Ma Fogli era già dietro le quinte. Dopo qualche attimo di imbarazzo, il cantante esce nuovamente e senza dire una parola accenna un sorriso imbarazzato. Poi? Sparisce di nuovo lasciando Facchinetti, Battaglia e Canzian da soli sul palco. Sui social l'atteggiamento fin troppo schivo di Fogli è stato giudicato come irrispettoso. Il cantante probabilmente non si sentiva a suo agio in questa reunion dato che ha lasciato il gruppo parecchi anni fa. Per galanteria e rispetto dei suoi compagni di viaggio non ha voluto cantare i brani scritti dai Pooh dopo il suo addio alla band, ma di fatto il pubblico è rimasto deluso dal suo comportamento. In tanti hanno scritto sui social: "Poteva restare almeno per l'omaggio a Stefano D'Orazio". Insomma un altro caso agita Sanremo.