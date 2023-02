Blanco e Amadeus, bomba Fiorello in diretta: "Che min***a fate?"

08 febbraio 2023 a

a

a

"Ma che min***a fate?". Fiorello lo dice sorridendo, ma il conduttore di Viva Rai 2 versione Dopofestival, in collegamento con Amadeus direttamente dall'Ariston nel corso della prima serata del Festival di Sanremo, esprime tutto il disagio e forse lo sconcerto dei telespettatori. Motivo? Il raptus di Blanco, che pochi minuti prima aveva sfasciato il palco devastando i mazzi di rose, "simbolo sacro" della kermesse. Il pubblico insorge e ricopre il giovane trapper bresciano di fischi e "buuu". Il vincitore della scorsa edizione, in coppia con Mahmood, era ospite d'onore del debutto ma l'esecuzione del suo nuovo singolo L'isola delle rose è stata funestata da un problema tecnico all'auricolare che ha letteralmente mandato "fuori di testa" l'artista. Risultato: Amadeus e Gianni Morandi in grave imbarazzo, Blanco che chiede scusa quasi scherzando ("Alla fine mi sono divertito") e polemiche che divampano sui social.

Blanco sparito dopo il raptus: il sospetto, cos'è successo dietro le quinte

Peraltro, e Fiorello questo lo fa notare all'amico Amadeus, il conduttore è incappato in una gaffe: mentre stava mediando tra Blanco e il pubblico, cercando di organizzare una seconda esibizione poi saltata, ha chiamato il cantante "Salmo", come un altro celebre e piuttosto fumantino rapper. "Ma stai sbagliando tutti i nomi, che ti succede?", chiede Fiore ad Amadeus, che a inizio serata aveva chiamato gIANMARIA "Sangiovanni". Quindi altra battuta sugli orari del Festival, che come sempre obbliga telespettatori e addetti ai lavori a tirare tardi. Forse troppo. "Io non ce la faccio ad aspettare le 2. Io me ne vado prima".

"Dopo 40 minuti di Pooh...". Chi li sfregia per difendere Blanco a Sanremo

Ma Viva Rai 2 versione Sanremo, ovviamente, va in onda. E quando Fiorello si collega con Ultimo, ecco la battutaccia: "Domani mi raccomando spacca due o tre cose. Tu appena hai un piccolo problema dici non sento e spacchi tutto".