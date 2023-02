Amadeus, "cosa doveva fare Blanco": così tutto è precipitato

08 febbraio 2023 a

a

a

Qualcosa è sfuggito di mano al Festival di Sanremo. A regalare nuovi succosi dettagli sul Blanco-gate è lo stesso Amadeus, il conduttore che ha assistito impotente al raptus che alla mezzanotte di martedì ha sconvolto la prima serata all'Ariston. Come ormai noto a tutta Italia, il trapper bresciano nel bel mezzo della sua esibizione sulle note del nuovo singolo L'isola delle rose, ha pensato bene di iniziare a prendere a calci i vasi di fiori sul palco del teatro. Una "strage di fiori" che ha sconvolto il pubblico in sala. Motivo del gesto rabbioso un problema tecnico che impediva al giovane vincitore in carica di ascoltare la propria voce. Proprio per questo ha poi interrotto la performance, venendo travolto dai fischi e dai "buuu" della platea.

"Schifo, fategli il test". Sconvolgente: Bassetti a valanga su Blanco e Amadeus

C'è chi ha suggerito che il "fuoriprogramma" fosse in realtà ampiamente previsto e perfettamente orchestrato, un colpo di teatro in grado di ravvivare l'atmosfera. Amadeus ha però fornito un'altra versione. Nella notte a Viva Rai2! Viva Sanremo! in collegamento con l'amico Fiorello, il direttore artistico e conduttore ha spiegato che "era previsto che Blanco si rotolasse tra i fiori (proprio come nel videoclip della canzone, ndr). Ma non quello che è successo. E non capivamo bene che cosa stesse accadendo, un po' come accadde con Bugo e Morgan", che nel 2020 interruppero l’esibizione litigando sul palco e furono poi squalificati. Anche in quel caso c'era Amadeus.