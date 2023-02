Sanremo 2023, ecco perché Riccardo Fogli è sparito dal palco

08 febbraio 2023 a

a

a

Riccardo Fogli è tornato sul palco del Festival di Sanremo per esibirsi insieme ai Pooh. Dopo diversi anni la formazione originale si è ricomposta per l’occasione, che è stata buona anche per includere un omaggio a Stefano D’Orazio. Il giorno dopo è stato caratterizzato dalla conferenza stampa in cui Fogli ha avuto modo di fare chiarezza su un episodio curioso capitato sul palco del teatro Ariston.

"Fatevi seguire da esperti": Anna Oxa finisce l'esibizione ed è caos

A un certo punto Fogli è scomparso e non si è più visto al fianco dei colleghi: il medley è infatti iniziato senza di lui, tra lo stupore degli spettatori. A performance finita Fogli se n’è andato immediatamente: “Io pensavo di uscire - ha spiegato - sto in punta di piedi nella vostra vita perché vi voglio bene e vi rispetto, voi siete i Pooh. Io mi chiamo ‘i due mondi’, Riccardo Fogli o Fogli Riccardo. Invece voi siete solo i Pooh. Capito? Quindi io in punta di piedi non volevo dar fastidio e me ne sono andato. E voi mi avete richiamato”.

"Non lo guardo", "Da 4 anni...". Salvini, clamoroso botta e risposta con Amadeus

Insomma, Fogli non voleva togliere spazio ai colleghi. Inoltre ha parlato anche del suo passato televisivo, anche quello recentissimo che è stato inglorioso: era entrato al Grande Fratello Vip ed è uscito per squalifica a causa di una bestemmia dopo neanche 24 ore. “Ringrazio i Pooh - ha dichiarato - perché ogni tanto hanno l’idea di venirmi a recuperare in qualche reality o in qualche banca sommerso dai debiti”.