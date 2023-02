Sanremo 2022, "il tempo si è fermato": come si presenta Giorgia (22 anni dopo)

08 febbraio 2023 a

“Il tempo per Giorgia si è fermato. Per lei è come se non fossero passati 22 anni”. Così Giovanna Pavesi di TvTalk sul ritorno sul palco dell’Ariston della cantante 51enne. Le attese erano enormi: fin dall’annuncio della sua partecipazione, il nome di Giorgia è stato uno dei più citati, soprattutto nei discorsi sulla vittoria di Sanremo 2023, o almeno sul podio.

Bellissima dentro e fuori come 22 anni fa, stavolta però la cantante romana ha tradito le attese: il suo brano ‘Parole dette male’ non ha impressionato la critica né fatto breccia nel cuore del pubblico. Pur riconoscendo la bravura di Giorgia, la canzone non si rivela all’altezza dell’artista e quindi il sentimento maggiore tra il pubblico è la delusione, dato che le aspettative erano davvero alte. Magari nelle prossime serate potrà crescere sia l’esibizione che il brano: non è da escludere anche un po’ di emozione da parte di Giorgia.

Tornare dopo 22 anni sul palco dell’Ariston non deve essere affatto banale, neanche per una super professionista quale è la cantante romana. “La bellezza della sua voce merita aggettivi superlativi”, ha dichiarato Gianni Morandi introducendola al pubblico, che l’ha accolta con un boato, tanto che era alta l’attesa di vedere la sua esibizione.