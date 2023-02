Angelo Duro si spoglia a Sanremo, Amadeus: "Carriera finita"

09 febbraio 2023 a

Dita medie alzate alla platea, parolacce, pure uno spogliarello. Angelo Duro chiude in bellezza la seconda serata del Festival di Sanremo all'insegna, dice lui, della "vera trasgressione". "Io trasgredisco, non ho tatuaggi e dico ca***te da sobrio perché sono astemio. E le sparo comunque". Quindi, per mostrare il suo corpo coperto "solo dai nei", si slaccia la cintura e sfida: "Non ci credete?". E giù i pantaloni, e su la maglietta. Il comico resta in mutande.

Amadeus, prima della diretta, aveva avvisato i telespettatori: "Invito a cambiare canale chi si indigna, chi si scandalizza. Cambiate canale e andate a dormire! E' una scelta libera. Non avete cambiato canale? Allora beccatevi Angelo Duro". E così, sul palco dell'Ariston è arrivato, in un orario notturno super 'protetto', il politicamente scorretto dell'auto-definito "comico immorale", anche se il confronto con i giganti della stand-up comedy internazionale come Ricky Gervais, in quanto a immoralità e scorrettezza, è impietoso.

Duro si scaglia a modo suo contro l'omologazione: "Il vero trasgressivo sono io che non ho nemmeno un tatuaggio. Io non bevo alcol, solo acqua. Questo è trasgressivo", aggiunge. Quindi spiega di aver avuto successo perché secondogenito: "Ho fatto tesoro di tutte le caz***e fatte da mio fratello più grande. Ho avuto la strada spianata", come Amerigo Vespucci che in America ci è arrivato dopo Colombo ma gli ha dato il nome. Poi parla della vita di coppia e consiglia di non essere ipocriti e di "andare a put***e". "Questo salva la coppia. Non quelli che fanno le corna segretamente con l'amica della moglie", sottolinea con tono scostante e voce stentorea, prima di abbandonare il palco alzando il dito medio verso il pubblico. "Forse stasera sarà decollata la sua carriera ma magari è finita la mia", commenta sorridendo Amadeus all'uscita del comico.