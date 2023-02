Sanremo 2023, Fiorello e la bordata a Fedez: "Tutto mio, mi assumo la responsabilità"

09 febbraio 2023 a

"Oggi puntata liscia, non è successo nulla a parte Fedez che ti ha tolto le castagne dal fuoco". Fiorello si collega con Amadeus al Festival di Sanremo e riassume, in pochi secondi, quello che la stragrande maggioranza dei telespettatori ha pensato dopo aver assistito al minuto di dissing del rapper milanese. "Appena ho sentito il testo ho pensato: "Ecco, lo Swiffer ha colpito ancora". Lo "Swiffer delle polemiche" è proprio Amadeus, e l'amico Fiore non manca di pizzicarlo. Visibilmente infreddolito in una strada buia il presentatore di Viva Rai 2, per questa edizione di Sanremo diventato "Dopofestival", ironizza: "Qui c'è allegria. Mi vedi come vado piano? Centellino le forze per arrivare dove devo arrivare. Sai che la Ferragni - con il suo abito di ieri - mi ha dato una idea con la scritta dietro? Voglio scrivermi dietro Pensami sveglio!'".

Poi torna sulla polemica del Cda della Rai che ha lamentato di non essere stato avvertito della presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Festival in occasione della prima serata: "Loro lo sanno mi conoscono. Io se devo fare una cosa chiamo il Cda, voi invece bazzecole come portare Mattarella al Festival. Quando entro in Rai, io per andare a fare la pipì, prima chiamo il Cda Rai: posso andare?". Gran finale con finto rap e parole a caso, per scimmiottare Fedez. E battuta fulminante in chiusura: "E' tutto mio, eh, me ne assumo la responsabilità, la Rai non sapeva niente". A Fedez, che aveva pronunciato le stesse parole dopo aver attaccato frontalmente la deputata di FdI Maddalena Morgante, il viceministro Galeazzo Bignami e pure il Codacons, saranno nuovamente fischiate le orecchie".