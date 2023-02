"Pugni Chiusi": il trionfo di Malan e Fratelli d'Italia a "Un Sanremo da Pecora"

09 febbraio 2023 a

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan trionfa nella 4° edizione di Un Sanremo da Pecora, l’unico festival al mondo, firmato ‘Un Giorno da Pecora’, in cui a sfidarsi a colpi di ugola sono politici di ogni schieramento. Condotto come sempre da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, il ‘Sanremo da Pecora 2023’ andrà in onda su Rai Radio1 domani, 10 febbraio, alle 13.30 e sarà disponibile anche su Raiplay.

La line up della kermesse canoro-politica, quest’anno, è stata letteralmente ‘da brividi’: dalla deputata Cinquestelle Vittoria Baldino al sindaco di Bari Antonio Decaro, dal vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri a quello della Camera Giorgio Mule’ passando, tra gli altri, per il governatore della Toscana Eugenio Giani e per la sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento Matilde Siracusano. Insieme a loro, nella Sala A di Via Asiago, le altre ‘star’ della politica prestate al canto sono state accompagnate da un maestro d’orchestra d’eccezione, il forzista Francesco Paolo Sisto, alle tastiere, e dalla chitarra del presidente del Molise Donato Toma, che ha anche duettato con Gasparri. A valutare gli ‘artisti’ in gara è stato invece un trio capitanato da Simona Ventura, che di Sanremo se ne intende, visto che lo ha anche condotto, dal regista Pupi Avanti e dal giurato di ‘Ballando con le Stelle’ Ivan Zazzaroni. Ad apporre la ‘firma’ sui voti dei giudici l’ex premier, più volte ministro ed ex direttore della Banca d’Italia Lamberto Dini.

Nella prima tornata di canzoni tra coloro che hanno ricevuto i voti più alti c’è stata Patty L’Abbate del M5S, con una interpretazione tutta bossanova e ritmi sudamericani di ‘The Girl from Ipanema’, performance che ha ricevuto una standing ovation bipartisan da pubblico e colleghi. Apprezzate dai giudici anche le canzoni della sottosegretaria Siracusano, che si è cimentata con un pezzo di Lady Gaga, il vicepresidente della Camera Mule’, e Lucio Malan, che ha cantato ‘Pugni Chiusi’. In finale sono stati proprio L’Abbate, Siracusano e Malan a sfidarsi e a spuntarla è stato il senatore di Fdi, che con ‘Meraviglioso’ ha convinto i giudici ad assegnargli la coppa del Sanremo da Pecora 2023, ‘certificata’ dal ‘notaio’ della manifestazione Dini. Il live meno votato invece è stato quello di Eugenio Giani: la sua versione “un po’ rap”, come notato da Geppi Cucciari, del ‘Ragazzo della Via Gluck’ non è proprio piaciuta ai giudici, e alla fine gli è stata assegnata una (mini) coppa per l’ultimo classificato.