Sanremo 2023, Fedez? "Dopo la gaffe sulla Orlandi...", ora tutto torna

Il gesto di Fedez non è piaciuto neppure a Federico Palmaroli, conosciuto a tutti come Osho. Il vignettista non si è risparmiato sul rapper, ammettendo di non immaginare "che la buttasse sulla politica, soprattutto parlando di quella vicenda ancora di Bignami travestito da nazista, che è una cosa trita e ritrita e sviscerata ampiamente". D'altronde neppure la Rai sapeva nulla. E si sa, con Viale Mazzini i rapporti non sono stati in passato dei migliori. Allora - viene da chiedersi - cosa c'è dietro la scelta del marito di Chiara Ferragni di strappare la foto del viceministro in diretta durante Sanremo?

"Io penso che siccome ha fatto quello scivolone sulla vicenda di Emanuela Orlandi, per recuperare consensi si è buttato sull’antifascismo, che è sempre il tema utile per risalire coi consensi. Non so - prosegue raggiunto dall'Adnkronos - quanti ne abbia recuperati e quanto potesse davvero fare una cosa simile in Rai che sa un po' di propaganda, e comunque non se ne sentiva il bisogno".

Ma Osho, ospite a Casa Sanremo, non risparmia neppure la consorte di Fedez: "Il monologo della Ferragni fondamentalmente era un selfie, non mi è piaciuto, ha parlato solo della sua vicenda personale e francamente non so cosa possa aver aggiunto al festival, la Fagnani invece ha parlato di un tema decisamente più interessante". Il momento più entusiasmante? "Quello dei Pooh - conclude senza esitare -. Mi sono reso conto che invitare gli anziani è sempre utile perché è un traino rispetto a tutto il carrozzone. Facendo una metafora culinaria, che adesso va molto di moda, c’è stata ‘una rivisitazione della tradizione’ ed è stato rivisitato il semolino".