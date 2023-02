Sanremo 2023, Morandi rischiava di non cantare: "Quei due lì..."

10 febbraio 2023 a

Il trio Al Bano-Massimo Ranieri-Gianni Morandi ha rischiato di non esibirsi. "Quei due lì, con quelle voci che hanno, mi schiacciano", era stato lo sfogo del cantante autore "Fatti mandare dalla mamma" prima di salire sul palco dell'Ariston con gli amici e colleghi. Sfogo su cui si è ricreduto, facendosi convincere a cantare. Risultato? Un successo. "Tutti mi dicono che è stata una grande emozione ed è quello che volevamo far arrivare al pubblico. La verità di una profonda stima e di tre amici che si sono incontrati dopo 50 anni sul palcoscenico più importante della musica italiana. Non c’era gara e il pubblico penso che lo abbia capito, volevamo che arrivasse quest’empatia, rispetto e profonda stima che c’è tra di noi", confessa Ranieri mentre Morandi gli fa eco: "Non molla mai".

I tre stanno già pensando al loro futuro, assieme. Il desiderio è un tour negli stadio. "27 anni di attesa! Finalmente. Io mi trovo da Dio con loro, da sempre. Siamo veri amici, non c’è invidia, mai rancori, ci lega una grande armonia e una profonda ammirazione" torna a ribadire Morandi prima di svelate un nuovo retroscena.

"Io e Massimo ci temevamo molto, ma abbiamo imparato a riderci su — racconta — . Poi nel tempo le nostre vite hanno preso strade diverse: lui si è dedicato al teatro, io più alla musica. Entrambi abbiamo avuto momenti di difficoltà e ci siamo ripresi".