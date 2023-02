Elodie e le mutandine, la visione proibita sconvolge Sanremo

10 febbraio 2023 a

a

a

Le mutandine di Elodie come la mitologica "farfallina" di Belen Rodriguez. La cantante romana devasta l'Ariston e Twitter presentandosi in tenuta super sexy per la quarta serata del Festival di Sanremo. Look total black, occhiali da sole alla Blues Brothers, corsetto nero in pizzo con décolleté strizzatissimo e debordante e, sotto, stivaloni neri di pelle al ginocchio, che lasciano scoperte le gambe fino all'anca. Pazzesca, aggressiva tanto quanto la cover di un pezzo rock come American woman, in coppia con Big Mama.

Elodie, si apre il vestito e... Body trasparente: occhio, cosa spunta | Foto





Le due artiste terminano la loro folle corsa in cima alle scale dell'Ariston, chiedendo "aiuto" ad Amadeus e Morandi. Intanto, però, su Twitter è una esplosione di foto, video, meme, fermi-immagine e ingrandimenti. Il motivo?

Presto detto: nella sua foga, Elodie si piega sulle cosce lasciando clamorosamente in vista la lingerie e gli attentissimi telespettatori del Festival non si fanno scappare l'occasione di sottolinearlo, con centinaia di Tweet che vanno dal sinceramente ammirato allo sconvolto all'indignato, fino ai commenti più salaci e francamente irriferibili. In ogni caso, per l'interprete in gara con Due (brano molto apprezzato sia per le interpretazioni di Elodie, sempre più diva, sia per il testo e la qualità musicale), la conferma di un vero e proprio stato di grazia sanremese.