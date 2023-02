Lorella Cuccarini in minigonna a 57 anni: Sanremo in tilt

10 febbraio 2023 a

"Come cicca la Cuccarini", si diceva negli anni Ottanta. Al Festival di Sanremo la battuta vale ancora, eccome: Lorella Cuccarini, a 57 anni, conquista tutto l'Ariston scendendo il teatro della città delle Palme in maniera clamorosa. Fisico perfetto, gambe chilometriche in bella mostra, vestitino corto con generoso décolleté. E poi lei, il suo sorriso radioso e smagliante, il capello biondo che le decretò il titolo di "più amata dagli italiani".



Accompagna il giovane Olly in una versione assai dance di un suo classico, La notte vola. Qualcuno storce il naso, la cover è decisamente particolare e forse non riuscitissima ma a restare negli occhi e nella mente, per molte settimane ancora, proprio la Lorella nazionale. Abbandonati per una sera i panni sobri dell'insegnante di Amici di Maria De Fiippi, eccola riscoprirsi diva ammaliante.





Finito il duetto, un Olly visibilmente emozionato prende la parola e quasi interrompe Amadeus: "Volevo ringraziare questa donna meravigliosa che ha capito la mia idea ed è stata disponibilissima a seguirmi". Il presentatore scoppia a ridere: "E ti pareva che non avrei dato il microfono alla Cuccarini?". E Lorella, da gran signora, si prodiga in complimenti al giovane collega. "Ha dato una versione molto moderna del mio brano, bravo".