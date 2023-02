Eros Ramazzotti scorda le parole, il "dramma" di Ultimo

10 febbraio 2023 a

"Sai che non me la ricordo?". Eros Ramazzotti si blocca sul più bello e al Festival di Sanremo cala il gelo. Il cantante romano sta duettando con Ultimo sulle note di Un'emozione per sempre, tra i suoi brani più famosi e celebrati. Ma ha un momento di vuoto, una defaillance. Ultimo corre in suo soccorso e continua a cantare, mentre Eros se la ride di gusto. Ad Amadeus sarà forse corso un brivido lungo la schiena dopo gli intoppi occorsi nelle prime tre sere a Blanco (che al debutto ha deciso di sfasciare completamente il palco prendendo a calci i vasi di fiori davanti a lui) e Gianluca Grignani, che sempre per un problema tecnico al volume della sua voce ha fermato i musicisti e ha ricominciato daccapo.

Nella serata delle cover e dei duetti, Ramazzotti però dimostra tutta la sua esperienza e la capacità di gestire la situazione non proprio facilissima. E forse ha ragione proprio Grignani: "A 50 anni so come comportarmi, a 20 anni non l'avrei saputo".

Parole sante, perché alla fine tutto si stempera in un simpatico inconveniente anziché in una gaffe in grado di compromettere l'intero medley di canzoni. In fondo, una mano l'ha data anche il repertorio di Ramazzotti, assolutamente straordinario.