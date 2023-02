Sanremo 2023, Elodie da censura: bacio saffico sul palco

11 febbraio 2023 a

Bacio saffico sul palco delle Ariston nella quarta serata del Festival di Sanremo. Primo sussulto l'energica cover di "American Woman", brano hard rock dei The Guess Who portato al successo da Lenny Kravitz, eseguita da Elodie con la rapper Big Mama, il cui stacco risulta ben inserito tra le chitarre distorte. E che si conclude con un bacio sulle labbra per le due cantanti.

#Sanremo2023 Palcoscenico vestito di rosso per Elodie & BigMama che interpretano il classico di Lenny Kravitz "American woman"

Video @RaiPlay @Elodiedipa pic.twitter.com/lfvzAukapp — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 10, 2023

Durante la serata sono stati in tanti i cantanti a "piegarsi" al gioco che da qualche anno impazza nei giorni della kermesse canora: Elodie ha rubato la borsetta a Serena Bortone in platea per il 'bonus Pelù' e baciato sulla bocca Big Mama; Grignani ha portato sul palco il Maestro Peppe Vessicchio e Giorgia ha regalato una calamita da frigo ad Amadeus che per tutta la serata ha continuato a collezionare fiori. C'è anche chi ne ha approfittato per mandare qualche messaggio come Michele Zarrillo, che ha cantato col giovane Will, e ricordato che "Dobbiamo indignarci quando la libertà, i diritti civili e umani vengono calpestato". Oppure gli Articolo 31 e Fedez che intonando "Ohi Maria" hanno aggiunto: "Giorgia, legalizzala!", rivolgendo un appello alla presidente del Consiglio per la legalizzazione della cannabis. E ancora Leo Gassmann ed Edoardo Bennato che scelgono per il medley pezzi contro la guerra del repertorio del cantautore napoletano.