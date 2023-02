Sanremo 2023, Stefano Coletta sbotta: "Dimissioni? Incivile"

11 febbraio 2023 a

Stefano Coletta perde le staffe. In conferenza stampa il direttore dell’intrattenimento di Rai 1 viene incalzato sul caso Fedez. Il rapper ha fatto parlare di sé, prima strappando la foto del viceministro Galeazzo Bignami in diretta, poi chiedendo al governo di legalizzare la cannabis "Dimissioni?. È incivile che debba rispondere di omesso controllo degli artisti", esordisce visibilmente innervosito.

Per Coletta "se un dirigente dovesse dimettersi per ogni cosa che avviene in diretta, ci dovremmo dimettere tutti. Lavoriamo tante ore al giorno con tanta attenzione, ma ciò che improvvisamente avviene in diretta non è controllabile, quindi non strumentalizziamo l’omesso controllo. Perché se arriviamo a questo, non è civile. Non posso rispondere a tutto ciò che avviene su un palco: la diretta non è prevedibile. Non posso sapere cosa un artista dirà sul palco". E più nel dettaglio, su quanto accaduto per mano di Fedez: "Si sta parlando da questa mattina solo di questo dormo da 15 giorni 3 ore a notte, e credo di fare al meglio il mio lavoro. Non è civile pensare che io possa rispondere di ciò che un artista faccia su un palco".

Questo però non basta a placare la polemica. In molti accusano la Rai di "strumentalizzazioni". Biasimo che ancora una volta Coletta rifiuta: "Il festival di Sanremo è un prodotto televisivo, e non è sempre il risultato di strumentalizzazioni politiche. Pensare che dietro ogni scelta ci sia una strumentalizzazione, davvero non è più civile. Quando si lavora a Sanremo si lavora al prodotto televisivo più importante. Ma è solo un prodotto televisivo".