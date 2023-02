Sanremo 2023, il crollo di Mengoni: "Scusate ma...", scoppia a piangere

11 febbraio 2023 a

"Scusate, sono molto felice ma anche molto emotivo". Marco Mengoni scoppia in lacrime durante la conferenza stampa, a poche ore dalla finale di Sanremo 2023, che lo vede favoritissimo, in testa a tutte le classifiche provvisorie. "Sono anche le poche ore di sonno. Fortunatamente è andato tutto molto bene, molto oltre le aspettative", dice con la voce rotta dai singhiozzi. Intanto come nel televoto anche nella giuria demoscopica il distacco tra il primo in classifica al Festival di Sanremo, Marco Mengoni e il secondo, Ultimo, a quanto risulta a LaPresse è minimo. Nella serata dei duetti appena una manciata di voti inferiori a 10 hanno diviso i due, in pratica una percentuale vicina allo 0,1%. Quindi stasera tra i due sarà un testa a testa.

Megoni, mentre attende la finale, si gode anche il successo del videoclip della sua canzone. È stato girato nel suggestivo scenario delle dune di Piscinas, nel territorio del comune di Arbus (Sud Sardegna). A due professionisti sardi sono state affidate anche la regia del video, curata da Roberto Ortu, originario di San Sperate e diplomato in Media design all’Istituto europeo di design di Cagliari, e la direzione della fotografia, firmata da Francesco Piras, originario di Cagliari. In appena quattro giorni dalla sua pubblicazione su YouTube, nel canale ufficiale di Mengoni, il video ’Due vitè ha già totalizzato oltre 4,1 milioni di visualizzazioni.