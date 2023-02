Sanremo 2023, "non annunciato": chi arriva all'Ariston per la finale

11 febbraio 2023 a

Charles Leclerc sarà presente alla serata finale del Festival di Sanremo 2023. Il pilota della Ferrari ha condiviso una storia sul profilo Instagram in cui è in macchina, direzione teatro Ariston. “Stiamo scaldando la voce, arriviamo”, ha scritto il monegasco, che non è un ospite annunciato. Anche se dovesse essere un semplice spettatore, è possibile immaginare almeno un’interazione con Amadeus.

Tutte le attenzioni dell’ultima serata di Sanremo sono puntate sulla gara e sulla lettera di Volodymyr Zelensky, che verrà letta da Amadeus dopo l’1 di notte. Per quanto concerne la gara, Marco Mengoni è sicuramente il favorito, forte del fatto di essere sempre stato in testa alla classifica, fin dalla prima serata. “Questo Sanremo - ha dichiarato in conferenza stampa, durante la quale si è anche commosso - me lo sto godendo tantissimo e vorrei mollare ancora di più le redini. Uno dei miei difetti è però che sono molto emotivo”.

Riguardo alla lettera di Zelensky, l’ad Carlo Fuortes e l’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk hanno precisato che il testo scritto proposto da Kiev è stato accolto dalla Rai. “Al presidente Zelensky non è stato permesso parlare al festival musicale di Sanremo in Italia - ha twittato la giornalista ucraina Olga Tokariuk - ma c'è stato un potente promemoria della guerra russa contro l'Ucraina nella canzone 'Tango', cantata da Tananai. Una bella storia di amore, separazione e sofferenza”.