Sanremo 2023, Fedez in prima fila: "Con chi è seduto"

Fedez in prima fila al teatro Ariston per assistere alla serata finale del Festival di Sanremo. Presenza non casuale, dato che la moglie Chiara Ferragni torna nel ruolo di co-conduttrice, affiancando Amadeus e Gianni Morandi. Insieme al rapper presente anche Marina Di Guardo, madre dell’imprenditrice digitale. Prima di accomodarsi al suo posto, Fedez - in elegante completo nero - ha salutato le sorelle della Ferragni.

Anche se non è in gara, il rapper è diventato un vero protagonista di questa 73esima edizione del Festival, avendo scatenato grosse polemiche politiche. Nel corso della seconda serata, durante la sua performance dalla nave da crociera, aveva strappato la foto del viceministro Galeazzo Bignami vestito da Hitler. Gesto non preannunciato (a detta della Rai) e su cui immediatamente la Rai stessa, per bocca di Stefano Coletta, ha preso le distanze.

Ieri sera ancora Fedez, sul palco dell'Ariston insieme agli Articolo 31, ha lanciato il suo slogan sulla legalizzazione della droga, rinvolgendosi alla premier: "Giorgia, legalizzala", aveva detto. E così la Rai, che oggi voleva tenere una conferenza stampa osannando il record di ascolti dell'Amadeus quater, è stata subissata di domande politiche. "Abbiamo saputo nell'imminenza che Fedez non avrebbe più portato il testo che c'era stato consegnato da giorni e per quanto se ne dica non ho avuto il tempo di leggerlo. Noi controlliamo tutto, abbiamo saputo che si era rifiutato di consegnare il testo della nuova performance", ha spiegato Stefano Coletta.