C'è posta per te, la strana scaletta: il sospetto su Maria De Filippi

A C'è Posta per te una serata diversa da tutte le altre. La puntata andata in onda ieri sera ha stupito il pubblico. Il programma è apparso dimesso con una scaletta del tutto diversa rispetto alle normali puntate. Infatti in apertura non c'è stata la consueta "storia-regalo" con l'ospite d'onore, ma racconti di tradimenti e di famiglie disunite che provano a ricomporsi. Ma a quanto pare dietro questa scaletta c'è una strategia precisa, provare a tenere per ultimo il super-ospite, in questo caso Renato Zero, per infastidire probabilmente lo share di Sanremo, come hanno sottolineato i follower del programma sui social.



Renato Zero furioso, indiscreto C'è posta per te: alla De Filippi saltano tutti i piani

Proprio quando la puntata sembrava essersi conclusa, ecco che è arrivato il colpo di scena inaspettato: Maria De Filippi ha pronunciato la famosa frase “questa è la storia di un regalo” ed è partito un video che annunciava l’entrata di Renato Zero. Accolto in studio da un fragoroso applauso, il cantante ha riservato delle bellissime parole per la De Filippi, i due sono amici da tempo: “Cara Maria, tu chiami e io rispondo. Continuiamo a raccontare di questa vita bizzarra, di gente che potrebbe amarsi tanto ma finge di non riconoscersi. Tu li metti davanti allo specchio, pensa che meraviglia. Facciamo lo stesso mestiere, anche io ne ho riportati tanti a casa”.