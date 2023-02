Sanremo 2023, Amadeus duro: "Se mi mandano via, vado..."

12 febbraio 2023 a

Amadeus ora mette sul tavolo il suo posto da direttore artistico del Festival di Sanremo. Dopo le polemiche di questi giorni, il conduttore è pronto a rescindere il suo contratto con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto: "Se mi mandano via me ne vado. Se chiunque dovesse dirmi che il mio mandato finisce qua, ne prenderei atto conservando 4 anni bellissimi per tutta la mia vita, con il piacere di aver fatto quello che desideravo fare. Nella vita, al di là dei festival, dipende tutto da un risultato: se si ottengono questi risultati hai una forza, se avessi fatto il 15-20% in meno sarei un allenatore esonerabile. Qualsiasi allenatore è forte finché la squadra vince, se la squadra perde anche i più grandi sono a rischio esonero. Ecco perché devo portare quello che sento, bisogna sbagliare con le proprie idee".



In conferenza stampa, Amadeus è un fiume in piena e sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical afferma: "Non è nostra volontà turbare il pubblico a casa. Le cose non vengono preventivate. Rientra nella totale libertà degli artisti che fa parte di una diretta: ci si affida al buon senso di tutti". Infine parla di ciò che si porterà di questo Festival: "Di questo festival mi porto dietro tante cose: la prima immagine è la presenza del presidente Mattarella. Il selfie dietro le quinte è un'immagine che non dimenticherò più. Poi la scala quando siamo entrati, Roberto Benigni. E poi la libertà che hanno avuto gli artisti di esprimersi".