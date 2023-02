Elodie, dramma prima di Sanremo: "4 mesi d'inferno. Non uscivo, e..."

14 febbraio 2023 a

Elodie, ospite di Mara Venier nella puntata speciale di Domenica in sul Festival di Sanremo, dove ha portato il suo singolo Due, confessa: "Come sto? Traumatizzata dalla vita. Chiedo scusa se ho importunato qualcuno stanotte, mi sono buttata sulla gente, non so", confessa la cantante che è arrivata nona alla kermesse: "Ho passato quattro mesi d’inferno per Sanremo, non uscivo, sono stata un soldatino. Per prepararmi al meglio, ci tengo a fare le cose bene", aggiunge Elodie.

Certamente, i suoi sforzi e il suo duro lavoro si sono visti sul palco dell'Ariston: Elodie è stata molto apprezzata, la canzone pure. E il suo duetto con Big Mama nella serata delle cover è stato tra i più riusciti.

"Questo è un momento stupendo della mia vita, sono felicissima soprattutto adesso che sono diventata donna sarà sempre più bello, dai trenta anni in poi: non vedo l’ora di averne quaranta e poi cinquanta. Non ho paura di invecchiare", confida alla Venier. "A venti anni ho sofferto come un cane, pure a dodici. Ora sono più consapevole e forte, questo intendevo", chiarisce. E sull'assenza di donne nelle prime cinque posizioni sollevato da Marco Mengoni, osserva: "È un problema che si può risolvere. Marco è stato carinissimo. Non è una questione di genere per forza, magari sono piaciute di meno", conclude.