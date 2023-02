Fedez "cacciato dalla guardia del corpo di Chiara Ferragni"

15 febbraio 2023 a

La lite tra Chiara Ferragni e Fedez dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston a Sanremo 2023 ha fatto parecchio discutere. Voci, vide e indiscrezioni si sono susseguite senza sosta dopo quei brevi secondi in cui i due hanno battibeccato a Festival in corso. Fedez, come è noto, ha cercato di ricucire con un video su Instagram ma con scarsi risultati. La moglie l'ha ignorato. Poi il silenzio assordante della coppia e di Fedez che è sparito dai social. Una mossa mossa che ha preoccupato e non poco i fan dei Ferragnez. Ma in questa storia adesso si aggiunge un altro retroscena.

A rivelarlo è Guia Soncini su Linkiesta che aggiunge pepe a quanto accaduto nella notte dello scorso 11 febbraio. "Avanzamento rapido di qualche ora, il festival finisce" si legge nell'articolo che ricostruisce la vicenda: "Chiara è in camerino. Il marito va dietro le quinte. Davanti alla porta c’è l’abituale guardia del corpo, che guarda il tapino limonato e rinnegato con la pietà con cui il personale di servizio guarda le vite dei ricchi, e gli dice: "Ha detto che non puoi entrare". Una frase che se dovesse trovare conferme potrebbe riscrivere la storia di quegli attimi durante la finalissima di Sanremo. È forse inziata una crisi nella coppia più social d'Italia?