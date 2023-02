Aurora Ramazzotti, "non so cosa mi sono messa": il sospetto dei fan

15 febbraio 2023 a

Silenzio social per Aurora Ramazzotti: qualche giorno fa in una storia su Instagram l'influencer aveva fatto preoccupare i fan. "Non lo so cosa mi sono messa", aveva scritto su una foto in cui si mostrava in macchina e guardava la fotocamera del cellulare. Addosso un piumino oversize, un cappello di lana e un paio di occhiali da sole celesti: dove stava andando? Qualcuno ha ipotizzato potesse essere arrivato per lei il grande momento. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, infatti, è al nono mese di gravidanza e il parto è previsto proprio a febbraio.

Quella storia su Instagram insomma ha fatto insospettire i fan: Aurora stava andando in ospedale con urgenza? Perchè si è messa i primi vestiti trovati in casa? Insieme al compagno Goffredo Cerza, la giovane darà alla luce un bambino. E intanto i nonni, Michelle ed Eros, sono in trepidante attesa.

Nonostante qualche difficoltà durante il periodo della gravidanza, comunque, la giovane si è sempre mostrata col sorriso. "Ogni momento è una scoperta in questo percorso e sto imparando a gestire anche questa nuova fase - aveva detto qualche giorno fa sempre sui social -. A volte anche accettare di doversi fermare e tranquillizzare è difficile.