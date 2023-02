Aurora Ramazzotti, l'allarme: "Da qualche giorno poca energia"

16 febbraio 2023 a

Trepidante attesa per Aurora Ramazzotti: la figlia di Eros e Michelle Hunziker è al nono mese di gravidanza e il parto sarebbe previsto proprio a febbraio. La giovane influencer, nonostante qualche difficoltà, si è sempre mostrata col sorriso ai suoi follower sui social, non nascondendo però nulla. Tant'è che qualche giorno fa, dopo essere sparita per un po', ha spiegato: "Sono un po' di giorni che non ho molta energia...".

"Inizio ad avere qualche segno di affaticamento", ha proseguito la figlia di Eros Ramazzotti. Che poi ha raccontato ai suoi fan come sta trascorrendo questi ultimi giorni, sempre più vicina al parto. Dunque, si tratta di un periodo in cui inevitabilmente le stanchezze fisiche cominciano a farsi sentire. Parlando del suo percorso, la Ramazzotti ha detto anche che "ogni momento è una scoperta e sto imparando a gestire anche questa nuova fase. A volte anche accettare di doversi fermare e tranquillizzare è difficile".

In una storia di qualche giorno fa, invece, Aurora ha pubblicato una foto mentre è in macchina e indossa un piumino oversize, un cappello di lana e un paio di occhiali da sole celesti. A corredo il commento: "Non lo so cosa mi sono messa". Queste parole hanno subito fatto insospettire i fan: che sia arrivato il grande momento?