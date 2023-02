Anna Tatangelo, nuovo fidanzato? "Ha 26 anni"

17 febbraio 2023 a

a

a

Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato? Il gossip è letteralmente impazzito sulla cantante e sulla sua presunta nuova fiamma. Dopo vari tira e molla, alla fine l'artista avrebbe chiuso definitivamente la sua storia con il rapper napoletano Livio Cori. E ora al suo fianco ci sarebbe un giovane modello. Il settimanale Chi ha pubblicato sul suo ultimo numero alcune foto che li ritraggono insieme. Si tratterebbe di Mattia Narducci.

Anna Tatangelo, lo sfregio dell'ex Gigi D'Alessio: la decisione pesantissima

Negli scatti pubblicati dalla rivista la cantante e il modello appaiono felici e affiatati mentre passeggiano tra le vie della capitale della Francia. Narducci è un giovane modello di 26 anni. Su di lui le informazioni non sono molte. Riservatissimo sulla sua vita privata, anche sui social posta soprattutto foto del lavoro. Adesso solo il tempo dirà se si tratta di un breve flirt o di una storia lunga e importante.

Anna Tatangelo, "a colpi di lingua": questa roba in studio, che imbarazzo | Video

Gossip a parte, sabato scorso si è conclusa la 73esima edizione di Festival di Sanremo. E tra i 28 cantanti in gara c’era anche LDA, Luca D’Alessio, che oltre ad essere un ex allievo di Amici è il figlio del noto Gigi. La cantante, in occasione dell’esibizione del 19enne nell’importante kermesse, ha voluto mandargli i suoi auguri e il suo sostegno via social riprendendo la sua performance con un cuore rosso.