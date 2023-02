Angela Robusti mozzafiato: "Inzaghi? Il numero non gliel'ho dato"

16 febbraio 2023 a

a

a

Angela Robusti, la compagna di Pippo Inzaghi si racconta in un'intervista al Corriere della Sera. La compagna dell'ex attaccante del Milan, ora allenatore della Reggina parla di come si sono conosciuti: "Quasi sei anni fa a Venezia, per un bicchiere d’acqua. Eravamo stati trascinati entrambi controvoglia a una festa. Prima di andare via mi avvicino al bancone e chiedo un bicchier d’acqua: mi rispondono che ero la seconda persona ad averlo chiesto, e mi indicano lui di spalle. Non avevo mai visto una partita di calcio, prima, nella mia famiglia amiamo il motociclismo, e poi era troppo grande per i miei gusti: ha 15 anni più di me. Così quando mi ha chiesto il numero non gliel’ho dato".



Inter, non solo nervi a pezzi: ecco il vero della squadra di Inzaghi

SuperPippo a quanto pare è stato determinato: "È stato tenace. Mi ha cercata sui social e infine mi ha invitata a cena in uno stellato: una settimana dopo siamo andati a vivere insieme". Poi una battuta sulla celebre dieta di di Inzaghi a base di "bresaola e biscotti": "In effetti a quella prima cena non ha mangiato nulla e io ho riempito la borsetta di ciò che non mangiava. Ora è diverso, cucino io per lui". Infine annuncia la data delle nozze: "Se non ci saranno altre gravidanze a sorpresa, nel 2024. Dovevamo farlo già l’anno scorso, ma era appena nato Edoardo".