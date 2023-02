Ilary Blasi, la voce indiscreta: "Maggiordomo, chi è Bastian"

Roberto Tortora 16 febbraio 2023 a

a

a

Il primo San Valentino di Ilary Blasi e Francesco Totti da separati ufficiali è andato in archivio. Entrambi, ormai legati stabilmente con altri due compagni, rispettivamente Bastian Muller-Pettenpohl e Noemi Bocchi, vivono lontani l’uno dall’altra le reciproche vite, uniti soltanto dalla gestione dei figli. La conduttrice, dopo un lungo periodo di riposo e di vacanze con il suo nuovo boyfriend, è pronta a condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma, al contrario dell’ex-capitano della Roma, non ha ancora ufficializzato la sua relazione sentimentale.

"Ilary, ti amo". Biglietto di San Valentino alla Blasi: clamoroso, non è Bastian | Guarda

Chi è, dunque, questo Bastian? Ha 36 anni, è un imprenditore tedesco che lavora nell’azienda di famiglia, la Pettenphol, situata a Wächtersbach, a una cinquantina di chilometri da Francoforte. Quest’azienda opera sia in Germania che all’estero e si occupa della perforazione e scavi di pozzi per acqua potabile, industriale, minerale. Bastian, poi, gestisce con un altro socio anche anche un’altra azienda, stavolta nel settore del marketing e della pubblicità digitale. La Pettenpohl fatturerebbe circa 2 milioni di euro, ha 16 dipendenti e ha registrato nel 2021 circa 500mila euro di utili. Tutto bello, tutto a gonfie vele? Tutt’altro, perché, stando a quanto riporta il settimanale Oggi, l’azienda di famiglia avrebbe debiti bancari per quasi due milioni di euro e lo stesso sindaco di Wächtersbach, Andreas Weiher, ne ammette il calo di rendimento: “Non sono più i Pettenpohl di una volta. Qui ci sono centri termali nati grazie ai loro scavi a fine Ottocento. Negli anni Sessanta lavoravano anche in Medio Oriente”.

Ilary Blasi, "che amarezza": con chi ha trascorso San Valentino | Guarda

Bastian non si sarebbe dato per vinto, anzi, avrebbe cercato di diversificare, fondando anche un’azienda che produce insegne luminose e rilevando, dopo il fallimento, anche un hotel di una vicina località termale. Campione d’umiltà, dal 2007 al 2015, invece, avrebbe lavorato a St. Moritz anche come maggiordomo al Carlton Hotel. E proprio in questa lussuosa località sciistica, Pettenpohl e la Blasi hanno trascorso alcuni giorni di vacanza. La coppia non si è fatta mancare nulla nell’ultimo periodo, in verità, perché ha girato il mondo: dalla Thailandia a Parigi, da Montecarlo a Zurigo, in un giro che sembra ispirato alla celebre hit di Giusy Ferreri “Roma-Bangkok”.

Nel frattempo, Francesco Totti si è trasferito dalla sua villa in zona Eur-Torrino agli antipodi della capitale, cioè a Roma Nord, per convivere insieme a Noemi Bocchi in un appartamento sito in un parco con piscina e campi da tennis, a due passi da Corso Francia. E la relazione sembra procedere bene, al punto che potrebbe anche spuntare un nuovo bebè, che sarebbe il quarto per il campione del mondo e il terzo per la Bocchi, che ne ha avuti già due anche lei dal suo ex, Mario Caucci.