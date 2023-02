Grignani, dramma dopo Sanremo: "Uno dei risvegli più amari"

16 febbraio 2023 a

"Non ho parole per descrivere uno dei risvegli più amari della mia vita": Gianluca Grignani lo scrive sul suo profilo Instagram, facendo sapere di aver vissuto un grave lutto. A mancare è stato il suo caro amico Alberto Radius, da lui definito il “suo mentore”. La notizia sulla morte del chitarrista è arrivata questa mattina, come ha spiegato l’artista nel suo post.

A corredo di uno scatto in cui lo si vede assieme all’amico Alberto, Grignani ha scritto: “I ricordi riaffiorano nella mente, momenti di vita e di musica vissuti insieme. Solo qualche mese fa eri qui in studio a stringermi durante l’ascolto di 'Quando ti manca il fiato' (canzone con cui ha partecipato a Sanremo, ndr)... ed ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato manca davvero”.

“Oggi ci ha lasciati il mio mentore, il mio amico, la mia fonte d’ispirazione… ciao Alberto! Tuo Gian”, ha concluso il musicista. Immediato il cordoglio social di tantissimi fan che hanno espresso vicinanza a Grignani e alla famiglia di Radius. C’è anche chi ha invitato Gianluca a pensare che Alberto, prima di andarsene, ha almeno potuto vedere la sua esibizione sanremese. Alberto Radius è stato uno dei più grandi chitarristi italiani del rock progressivo. Collaborò anche con Lucio Battisti. L’ultima apparizione pubblica risale al Festival di Sanremo del 2021, quando si esibì sul palco con i Coma_Cose.