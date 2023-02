Sanremo 2023, Rosa Chemical: "Chi è Mattarella", la figuraccia

16 febbraio 2023 a

È ormai passata quasi una settimana dalla fine del Festival di Sanremo, eppure si continua a parlare di alcuni protagonisti, come Rosa Chemical. Quest’ultimo è riuscito ad attirare l’attenzione e soprattutto a scatenare polemiche per il bacio dato a Fedez sul palco dell’Ariston. Nelle ultime ore il cantante è riuscito a fare addirittura di meglio, commettendo uno scivolone - non è chiaro quanto voluto e quanto costruito - che sta facendo discutere parecchio.

Diego Bianchi, conduttore di Propaganda Live, ha intervistato Rosa Chemical prima del debutto a Sanremo e gli ha chiesto se sa chi è Sergio Mattarella, ospite proprio in occasione della prima serata del Festival. “So chi è - ha risposto il cantante - è un politico italiano”. Non ha però saputo dire qual è la sua carica: prima lo ha scambiato per il presidente del Consiglio, poi per quello del Senato. Allora ha commentato: “Che ca*** ne so?”, ma infine ha dato la risposta corretta, segno che forse ha voluto appositamente giocare su questa cosa.

Selvaggia Lucarelli è però partita subito all’attacco, senza avere la certezza se Rosa Chemical fosse serio o stesse soltanto recitando una parte: “Se vai a Sanremo a sventolare la bandiera della trasgressione annunciando pure che vorrai twerkare per Mattarella, informati prima su chi sia Mattarella. Altrimenti finisce che la cosa che scandalizza davvero è la tua ignoranza più che il bacetto noioso per farti notare. Studia e salvati, dammi retta, perché questa deriva prematura è sì molto Made in Italy”.